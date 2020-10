«Vielleicht verspricht das Design mehr, als die Technik hält»

Die «Haifischflosse» in den hinteren Türen ist einzigartig in der Automobilwelt.

Anns Fazit

«Für alle, die auf der Suche nach einem stylishen Famillienauto sind, das sich optisch von der Masse abhebt: Voilà! Mittlerweile ist der Markt zwar regelrecht überschwemmt mit Fahrzeugen in diesem Segment, aber die gewagte Linienführung des DS 3, welche schon beinahe an einen futuristischen Concept Car erinnert, ist einzigartig. Sofort erkennbar ist der DS 3 Crossback von der Seite an seiner kleinen Haifischflosse und der tiefen Ausbuchtung in der Tür. Mit den beiden Farböten Millenium-Blau und Imperial-Gelb stehen zwei spezielle und top moderne Farbvarianten zur Wahl. Mein DS 3 glänzt im auffälligen Türkis-Farbton, der im Vergleich zu den Acid-Neon-Lackierungen vieler Konkurrenten nicht «verleidig» wirkt.