Läufelfingen BL: Vielleicht wäre er dem Schlagloch besser nicht ausgewichen

Am Donnerstagabend überschlug sich in Läufelfingen BL ein Auto, als es unkontrolliert eine schwere Böschung herabstürzte. Der 55-jährige Fahrer des Opels wurde verletzt und musste von der Sanität ins Spital gebracht werden. Schuld an dem Unfall ist laut der Baselbieter Polizei ein Schlagloch in Kombination mit einem Ausweichmanöver. Der Lenker habe gegen 17 Uhr versucht, dem Loch im Eichenhaldweg auszuweichen. Dabei sei er rechtsseitig von der Strasse geraten.