In Einsiedeln fand ein Fasnachtsumzug mit hunderten Zuschauern statt, am Abend griffen betrunkene Fasnächtler die Polizei an. Jetzt nimmt der Schwyzer Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (SVP) im Interview Stellung.

Der Polizeieinsatz am Montagabend in Einsiedeln SZ.

Darum gehts Der Schwyzer Sicherheitsdirektor Herbert Huwiler (SVP) macht weder Behörden noch Polizei Vorwürfe nach den Vorkommnissen am Fasnachtsmontag in Einsiedeln.

Es habe damit gerechnet werden müssen, dass viele Personen an dem unorganisierten und wilden Umzug am Montagmorgen teilnehmen werden, sagt der Regierungsrat weiter. «Wir haben und wollen kein Ausgangsverbot, die Leute sind einfach angehalten, dass sie sich an die geltenden Regeln halten», so Huwiler.

Im Kanton Schwyz gibt es immer wieder Vorfälle im Zusammenhang mit Corona, die national und zum Teil gar international für Aufsehen sorgen. Man habe aber im Kanton kein Problem mit Corona-Ignoranten, so der Sicherheitsdirektor.

Zuerst hunderte Fasnächtler und Zuschauer am Sühudiumzug in Einsiedeln am Montagmorgen, viele ohne Maske und ohne Abstand, dann die Eskalation am Abend: Betrunkene Fasnächtler attackieren die Polizei mit Böllern. Was sagen Sie zu diesen Bildern aus Einsiedeln, über die die Schweiz am Montag staunte?

Herbert Huwiler: Zunächst ist zu sagen, dass der Sühudiumzug keine offizielle Veranstaltung ist, wo man mit einem Veranstalter ein Schutzkonzept besprechen könnte. Das ist ein traditioneller, wilder Umzug, wo man damit rechnen musste, dass viele Leute kommen. Wir haben und wollen kein Ausgangsverbot, die Leute sind einfach angehalten, dass sie sich an die geltenden Regeln halten, also dass nicht mehr als fünf Personen zusammenstehen und dass Masken getragen werden, wenn man eng beisammen ist. Unsere Polizei geht mit viel Fingerspitzengefühl und Augenmass vor, sie macht die Leute zuerst auf die Regeln aufmerksam und verteilt erst Bussen, wenn diese nicht einsichtig sind. Diese Strategie hat bisher bei allen Anlässen hervorragend funktioniert, aber in Einsiedeln war das gestern gegen Mittag nicht mehr der Fall, sodass die Polizei gezwungen war, Bussen zu verteilen, worauf sich die Leute mit der Zeit entfernt haben.

Auf Videos ist zu hören, wie die Fasnächtler in Einsiedeln am Abend «Freiheit, Freiheit» skandieren. Ist dieser Fasnachtstag in Einsiedeln als illegale Corona-Demo zu verstehen?

Das empfinde ich als zu weit interpretiert. Es ist natürlich so, das waren viele junge Personen, die nun seit einem Jahr an keinen Anlass mehr gehen konnten, es kann deshalb gut sein, dass das Wort «Freiheit» in diesem Zusammenhang skandiert worden ist. Es war spät am Abend, die Stimmung kochte hoch; dass das ein Ausbruch war gegen das geltende Regime, ist vielleicht eine Möglichkeit.

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Einsiedeln weder den Umzug am Morgen verhindert noch die Situation am Abend. Hat die Polizei die Situation unterschätzt?

Nein, sie hat das eigentlich gut gemacht. Es waren ja keine offiziellen Veranstaltungen, es gab kein OK, die Leute waren draussen. Man wusste, dass etwas ist, aber es sind mehr Leute gekommen, als man gedacht hat. Die meisten Leute sind einsichtig und reagierten auf Ermahnungen, aber es war so, dass einige gebüsst werden mussten. Aber den Anlass an sich kann man nicht verbieten, wir wollen und haben keine Ausgangssperre.

Haben die lokalen Behörden im Vorfeld genug getan, um solche Menschenansammlungen zu verhindern?

Wir haben immer Aufrufe gemacht, man solle sich an die geltenden Richtlinien halten. Etwas anderes können wir ja kaum machen.

Wird der Fasnachtsmontag in Einsiedeln irgendwelche Konsequenzen haben?

Natürlich hatte das Konsequenzen, für jene Personen, die gebüsst werden mussten.

Im Herbst wurde der Kanton Schwyz zum nationalen Corona-Hotspot wegen eines Jodel-Anlasses. Damals berichtete die ganze Welt über den «Swiss Yodeling Superspreader Event». Wie gross schätzen Sie die Gefahr ein, dass es nun in Schwyz nach dem Fasnachtsmontag erneut wegen eines Brauchtums zu einem Hotspot kommt?

Das Jodelfestival war ein bewilligter Anlass, wo es Schutzkonzepte gab, die auch eingehalten wurden. Aber dann wurde das Virus über eine Klimaanlage verbreitet. Heute sind die Corona-Zahlen tief bei uns, der Anlass in Einsiedeln war draussen. Am Montag gab es in Einsiedeln laut Statistik zwölf infizierte Personen, am Dienstag sind es noch neun, ich hoffe, dass es nun keinen neuen Corona-Hotspot geben wird. Die Zahlen sind am Sinken und gut. Die Regierung ruft die Bevölkerung auf, sich in der hoffentlich letzten Phase des Lockdowns nochmals zusammen zu reissen und sich an die geltenden Regeln zu halten.

Im Kanton Schwyz gabs eine grosse Corona-Demo in Lachen, wo viele Teilnehmer keine Masken trugen. Die Polizei schritt auch damals nicht ein. Ist der Kanton Schwyz bei der Durchsetzung der Corona-Regeln zu lasch?

Das möchte ich abstreiten. In Lachen handelte es sich um eine politische Demonstration, und solche sind explizit erlaubt. Aber damals im Herbst gab es noch keine Möglichkeit, Ordnungsbussen zu verteilen. Diese Regel ist ja erst seit Kurzem in Kraft getreten und erleichtert die Arbeit der Polizei natürlich ungemein. Zuvor musste sie immer mit Verzeigungen arbeiten, was einen grossen Aufwand bedeutete. Mit den Ordnungsbussen kann die Polizei viel besser auf Missstände reagieren.

Corona-Demos ohne Masken, Corona-Hotspot wegen Jodeln, flammender Appell des Schwyzer Kantonsspitals an die Bevölkerung, hunderte Fasnächtler, die sämtliche Corona-Regeln bewusst missachten und sogar Fasnächtler, welche die Polizei attackieren: Hat der Kanton Schwyz ein Problem mit Corona-Ignoranten?

Wir stellen fest, dass sich die allergrösste Mehrheit an die Regeln hält. Auch bei der Fasnacht war das jetzt ein einzelner Anlass, ein inoffizieller, der da stattgefunden hat, alle anderen Anlässe wurden abgesagt und man hielt sich daran. Wenn man aber beginnt, über einen längeren Zeitraum einzelne Ereignisse wie die in der Frage erwähnten zusammenzuzählen, dann mag der Eindruck entstehen. Aber es gab auch in anderen Kantonen Fasnachtsanlässe und Demonstrationen. Allgemein kann man nach meinem Eindruck sagen: Jetzt, wo die Zahlen am Sinken sind, ist bei vielen Personen eine gewisse Corona-Müdigkeit feststellbar.