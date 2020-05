Castiel GR

«Vielleicht waren sie schon tot, auf jeden Fall nicht ansprechbar»

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Castiel GR starben am Samstag zwei junge Männer. Die zwei anderen Mitfahrer überlebten. Eine der Mütter erzählt, wie ihr Sohn den Unfall erlebte.

Der Unfall passierte auf der Arosastrasse in Castiel.

In dieser Kurve verlor ein 21-Jähriger Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er und sein Beifahrer (19) kamen ums Leben.

«Mein Sohn, ich vermisse dich. Habe dich immer lieb, bis zum Mond und zurück», schreibt die Mutter des verstorbenen Beifahrers am Montag nach dem tragischen Unfall auf Facebook. Ihr Sohn (19) fuhr am Samstag mit drei weiteren Personen auf der Arosastrasse von Chur Richtung Pagig. Gegen 23.50 Uhr verlor der Fahrer (21) in einer Linkskurve kurz nach Castiel die Kontrolle über das Auto. Es geriet über die Strasse und überschlug sich mehrfach. Ungefähr 50 Meter unterhalb der Strasse blieb das Auto schliesslich im Wald stehen und fing sofort Feuer. Der Lenker und der Beifahrer konnten nicht mehr gerettet werden. Die beiden Liechtensteiner verstarben noch im Auto. Auf Social Media ist die Anteilnahme riesig.