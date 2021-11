Mega-Quote bei Comeback : Vielleicht wars das doch noch nicht ganz mit «Wetten, dass..?»

Das Revival der Kult-Show auf ZDF war am Samstag ein Riesenerfolg. Und an den will der Sender möglicherweise noch anknüpfen.

1 / 7 Bei seinem Comeback zog Thomas Gottschalk … Getty Images … das Publikum wie eh und je in den Bann. Daniel Karmann/dpa Nachdem 2011 die letzte Folge von «Wetten, dass..?» ausgestrahlt worden war, waren bei der Jubiläumssendung prominente Gäste anwesend. Daniel Karmann/dpa

Vielleicht ist doch noch nicht Schluss mit «Wetten, dass..?». Am Tag nach der Retroshow mit Thomas Gottschalk teilte ZDF-Programmdirektor Norbert Himmler der Deutschen Presse-Agentur mit: «Wir freuen uns sehr über den grossartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der grossen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.»

13,8 Millionen Menschen hatten die Sonderausgabe des ZDF-Klassikers am Samstagabend verfolgt. Entertainer-Legende Thomas Gottschalk hatte zehn Jahre nach seinem Rückzug noch einmal auf die berühmte Couch geladen und ganz in alter «Wetten, dass..?»-Tradition Stars und Wettkandidaten um sich versammelt.