vor 34min

Walensee

«Vielleicht wird der Vermisste gar nie gefunden»

Seit Montagnachmittag sucht die Kantonspolizei St. Gallen im Walensee bei Walenstadt SG nach einem Vermissten. Der 27-Jährige war mit Kollegen mit dem Boot auf dem See unterwegs, als er plötzlich verschwand.

von Tabea Waser

Darum gehts Seit Montagnachmittag wird im Walensee ein Mann vermisst.

Die Polizei sucht mit Booten, Tauchern, Drohne und Sonargerät nach dem 27-Jährigen.

Unklar ist, wie lange noch gesucht wird.

Vielleicht wird man ihn nie finden.

Vom Vermissten am Walensee fehlt auch am Dienstagmittag noch jede Spur. Eine Leserreporterin hatte am Montag gemeldet, dass eine Suchaktion am Walensee laufe. Sie selbst hörte Hilfeschreie vom Wasser. «Die Person schrie ‹Hilfe›, aber es war sehr schlecht zu verstehen», so die 21-Jährige.

Die Kantonspolizei St. Gallen erhielt am Montag um 15.30 Uhr die Meldung über Schreie auf dem Wasser und sucht seither nach dem Vermissten. Es handelt sich um einen 27-jährigen Asylbewerber aus Syrien, wie Florian Schneider, Sprecher der Kapo SG, auf Anfrage sagt. «Er war mit zwei weiteren Kollegen auf einem Schlauchboot unterwegs, sie gingen schwimmen, und dann verschwand er plötzlich», so Schneider. Es sei nicht das erste Mal, dass der 27-Jährige dort schwimmen war. Die Polizei gehe deshalb davon aus, dass der Mann sehr wohl schwimmen könne. Man wisse allerdings nicht wie gut und was genau das Problem am Montagnachmittag gewesen sei. Die Angst bei Freunden und Verwandten des Vermissten ist indes gross. «Kurz vor seinem Verschwinden schickte er uns noch Fotos und Videos in einem Gruppenchat», sagte ein Cousin dem «Blick». Die letzte Nachricht habe er um 15.04 Uhr versendet, es war ein Bild aus dem Boot.

Kaum Hoffnung auf Rettung

Am Montagabend gegen 21 Uhr wurde die Suche unterbrochen. Am Dienstagmorgen wieder aufgenommen. Mehrere Polizeitaucher suchten seit dem frühen Morgen weiter im und auf dem Wasser. «Auch das Ufer wurde abgesucht», so Schneider. Das tue man aktuell aber nicht mehr. «Wir gehen davon aus, dass der Mann im Wasser ist und sich nicht ans Ufer gerettet hat. Zumindest haben wir keine Hinweise darauf.» Unterstützt wurde die Kapo SG am Dienstag auch von der Kapo ZH. Zum Einsatz kam auch ein Sonargerät. Für Badegäste ist der See nicht gesperrt.

Laut Schneider ist unklar, wie lange noch nach dem Vermissten gesucht wird. Darüber würden die Einsatzkräfte vor Ort entscheiden. «Das Wasser ist trüb, was die Suche erschwert. Vielleicht wurde er auch schon abgetrieben», so Schneider. Die Hoffnung, den Mann lebend zu bergen, sei gering. Und irgendwann, wenn die Taucher alles abgesucht hätten, werde die Suche wohl eingestellt. «Vielleicht wird er gar nie gefunden.» Vorteil gegenüber etwa dem Bodensee sei allerdings, dass der Walensee nur rund 40 Meter tief sei. Da habe man für eine Suche noch bessere Chancen.