Darum gehts Heute ist Wahlnacht in Amerika

20 Minuten berichtet die ganze Nacht live.

Mit dabei sind vier Amerikaner und Amerikanerinnen, die in der Schweiz leben.

Was sie von Trump halten und wieso die Wahl für sie historisch ist.

Das sind unsere Gäste:

1 / 5 Zwei Amerikaner und zwei Amerikanerinnen begleiten uns durch die Wahlnacht. 20 Minuten Alexandra Dufresne (47) lebt seit vier Jahren in der Schweiz. Sie unterrichtet Amerikanisches Recht an einer Hochschule. 20 Minuten Chase F . (36) kam vor fünf Jahren der Liebe wegen in die Schweiz. Aufgewachsen ist er in Illinois. Er arbeitet als Landwirt. 20 Minuten

Alexandra Dufresne (47) lebt seit vier Jahren in der Schweiz. Sie unterrichtet Amerikanisches Recht an einer Hochschule.

Chase F . (36) kam vor fünf Jahren der Liebe wegen in die Schweiz. Aufgewachsen ist er in Illinois. Er arbeitet als Landwirt.

Ashleigh Zambada (28) wuchs in Southern California auf. Sie kam vor acht Jahren fürs Studium in die Schweiz und blieb. Heute arbeitet sie im Consulting.

Michael B . (25) stammt aus Atlanta. Mittlerweile lebt der Student länger in der Schweiz als in den USA. Vor 17 Jahren kam seine Familie in die Schweiz.

Wen sie wählen

Michal B. hat Trump gewählt, betont aber: « Ich mag keinen von beiden, aber ich kann beide akzeptieren.» 20 Minuten

Der Tenor unserer Gäste ist (fast) einstimmig: Es gebe keine Entscheidung, nur Joe Biden sei überhaupt wählbar. Nur Michael B . ist anderer Meinung: «Ich hab Trump gewählt. Aussenpolitisch denke ich, macht er einen besseren Job als Biden. Bidens Umgang mit der Pandemie und seine Klimapolitik sind jedoch besser. Ich mag keinen von beiden, aber ich kann beide akzeptieren.»

Unsere Gäste blicken zurück

Chase F . muss nicht lange überlegen um die Amtszeit von Trump zu beschreiben : «Disgusting!» Auch Alexandra Dufresne findet klare Worte: «Ich liebe mein Land mehr als alles andere, aber es ist hart Amerika, gegen aussen zu verteidigen. Gerade in der Schweiz. Es ist schwierig, zu erklären, weshalb man z.B. die Leute vom Wählen abhält, wieso man andere demokratische Staaten beleidigt, aber mit Tyrannen Freundschaften schliesst. Glücklicherweise sehen viele in Europa, dass es Populismus nicht nur in Amerika gibt.» Michael B . fand Trumps Amtszeit grenzte an Komik. Alexandra Dufresne widerspricht ihm: «Amerika ist hart von der Corona-Pandemie getroffen. Fast jeder Amerikaner kennt jemanden, der an Covid gestorben ist. Das hat mit Komik schon längst nichts mehr zu tun. Es geht um Leben und Tod.»

«Ich finde es unangebracht, über den möglichen Tod des Präsidenten zu sprechen»

Chase F. hält fest : «Es ist tatsächlich so, egal ob Biden oder Trump gewählt wird, es wird der älteste Präsident in der amerikanischen Geschichte sein.» Wie realistisch das Szenario ist, dass der zukünftige Präsident seine Amtszeit nicht überleben wird, darüber möchte niemand sprechen. «Ich finde es unangebracht über den möglichen Tod eines Präsidenten zu sprechen», sagt Alexandra Dufresne. Ashleigh Zambada betont: «Wenn wir wählen, wählen wir immer auch den Vize. Im Wissen, dass wir auch mit dieser Person als Präsident leben könnten. » Das sei für sie ein weiterer Grund gewesen, um für Biden zu stimmen, so Ashleigh Zambada. «Ich kann gut mit Kamala Harris leben. Aber ich finde, der erzkonservative Mike Pence ist schlimmer als Trump.»

US-Rechts-Expertin Alexandra Dufresne mit einer ersten Einschätzung zum Wahlkampf

Was