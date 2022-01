Pfäffikon SZ : Vier Autos brennen neben Wohnhaus völlig aus

In Pfäffikon SZ mussten in der Nacht auf Samstag die Feuerwehr und die Polizei ausrücken. Der Grund: In einem Hinterhof standen mehrere Fahrzeuge in Flammen.

Mitten in der Nacht brennt es in einem Hinterhof von Pfäffikon SZ lichterloh. 20min/News-Scout

Um ca. 1 Uhr erhielt die Kantonspolizei Schwyz die Meldung von einem brennenden Auto an der Churerstrasse in Pfäffikon SZ. Ein News-Scout berichtete von insgesamt vier brennenden Fahrzeugen auf einem Parkplatz neben einem Wohnhaus.

Auf Anfrage bestätigte die Kapo Schwyz den Brand. Dieser sei mittlerweile gelöscht. Verletzte habe es keine gegeben.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!