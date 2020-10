Die Nationalliga-A-Spieler des Basketballclubs aus Birsfelden BL konnten am Meisterschaftsauftakt wegen eines Corona-Falles nicht antreten. Nun teilen die Starwings mit, dass auch drei Juniorenteams in Quarantäne sind.

Der NLA-Basketballclub Birstal Starwings konnte am Samstag wegen positiver Corona-Tests den Meisterschaftsauftakt in Lugano nicht antreten. Wie Vereinspräsident Pascal Donati am Sonntagabend mitteilte, müssen jetzt aber auch die zweite Mannschaft, die U-20 sowie die U-17 in Isolation.

Dies, weil ein U-20-Spieler, der am vergangenen Mittwoch und Donnerstag an einem gemeinsamen Training der U-17 und der Starwings 2 teilgenommen hatte, positiv getestet wurde. Am Sonntagmorgen habe dieser das der Vereinsleitung mitgeteilt.

Somit müssen vier Teams mit insgesamt 38 Spielern für zehn Tage in Quarantäne. Die vom Baselbieter Kantonsarzt verfügte Massnahme betrifft laut Donati auch drei Trainer. Auch er als Juniorentrainer muss jetzt zu Hause bleiben.

Spielpläne einhalten dürfte schwierig werden

Neben dem NLA-Spiel gegen Lugano werden die vier Partien aller betroffenen Teams vom kommenden Wochenende auf unbestimmt verschoben. Doch die Terminfindung dürfte sich schwierig gestalten, wie Donati gegenüber der «Basler Zeitung» sagt: «Die Spielpläne sind jetzt schon eng getaktet, nun wird alles noch extremer.»

Donati betont, dass in den letzten Wochen in den Trainings und Testpartien die Sicherheitsstandards vom Club eingehalten wurden. Und auch die positiv getesteten Spieler hielten sich grundsätzlich an die Regeln.