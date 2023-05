Granit Xhaka hat bei Arsenal London eine Hündin als Teamkollegin

Nach sieben Jahren bei Arsenal steht Granit Xhaka vor einer Rückkehr in die Bundesliga. Bayer Leverkusen gilt als Topfavorit auf die Verpflichtung des Mittelfeldmotors.

Der Vierbeiner soll den Zusammenhalt in der Mannschaft stärken.

Trainer Mikel Arteta hat einen Hund namens «Win» in den Club gebracht.

Granit Xhaka verspielte zusammen mit seinen Teamkollegen mit Arsenal auf den letzten Metern die englische Meisterschaft. Die Gunners mussten Manuel Akanji und Manchester City am Ende den Vortritt lassen. Trainer Mikel Arteta liess im Titelkampf nichts unversucht und brachte im Endspurt der Saison noch ein neues Teammitglied in den Verein.

Der Spanier erklärte die ungewöhnliche Methode wie folgt: «Wir sprechen immer von Familie und Verbundenheit», so der ehemalige Arsenal-Spieler. «Ich habe das Gefühl, dass wir eine Familie sind und einen Hund brauchen, um diese Familie zu repräsentieren.» Auch der Name «Win» wurde nicht zufällig gewählt.

«Win» verändert die Laune aller

«Ich habe den Hund sorgfältig ausgesucht. Meiner Meinung nach repräsentiert sie perfekt, as wir momentan sind.» Ihr Name sei «Win», weil alle im Club es lieben zu gewinnen und «Win» benötige Liebe, also Liebe für «Win», erklärte der Spanier die Namensgebung. ««Win» im Club zu haben ist eine Verantwortung, wir müssen uns auch um ihre Bedürfnisse sorgen.»