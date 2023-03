Schweizer Armee: Kündigung von 4 ungeimpften Militärs rechtens

«Angesichts der Notwendigkeit, die Betroffenen sofort im Ausland einsetzen zu können, war die angeordnete Impfpflicht verhältnismässig», heisst es im Entscheid des Bundesgerichts. Die Entlassungen hätten damit auf sachlich hinreichenden Gründen beruht. Die vier Männer gehörten als Berufsmilitärs dem Kommando Spezialkräfte an, das dem Kommando Operationen unterstellt ist. Das Kommando Operationen kündigte die Arbeitsverträge mit ihnen im Herbst 2021, weil sie sich trotz persönlicher Gespräche und arbeitsrechtlicher Ermahnungen nicht gegen Covid-19 hätten impfen lassen.

Das Bundesgericht weist ihre Beschwerden ebenfalls ab. Die Verpflichtung zur Covid-19-Impfung und die angedrohte Entlassung im Unterlassungsfall stellten einen Eingriff in das Grundrecht der persönlichen Freiheit dar; dieser Eingriff sei indessen gerechtfertigt. Wer sich als Berufsmilitär anstellen lasse, begebe sich in ein besonderes Rechtsverhältnis. Insbesondere gelte eine mit dem Dienst in der Armee verbundene Gehorsamspflicht.