Vier Bootsflüchtlinge aus Nordkorea erreichen Südkorea

Südkoreas Militär hat an der streng bewachten Seegrenze zu Nordkorea ein Holzboot mit vier mutmasslichen Flüchtlingen aus dem Nachbarland aufgegriffen. Mit der Küstenwache habe das Militär das Boot vor der Ostküste entdeckt und verfolgt, teilte der Generalstab in Seoul am Dienstag mit. Bei den vier Insassen handele es sich vermutlich um Nordkoreaner. Details wurden zunächst nicht genannt.