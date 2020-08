Mit Zahnbürsten Vier Brüder zocken Amazon 19 Millionen Dollar ab

Kriminelle versuchen immer wieder, den Onlinegiganten Amazon um Geld zu erleichtern. Ein neuer Fall aus den USA sorgt nun für Aufsehen. Die Betrüger verkauften Amazon mit einem Trick Zahnbürsten für fast 100 Dollar pro Stück.

94 Dollar pro Zahnbürste

Die Männer sollen die Identifikationsnummern von Produkten, die Amazon geordert hatte, ganz anderen Produkten zugewiesen haben. Klingt kompliziert, war aber in der Praxis simpel: Amazon bestellte etwa 12 Kanister Desinfektionsspray für 94 Dollar. Die Brüder änderten dies dann auf 7000 Zahnbürsten im Wert von 94 Dollar pro Zahnbürste. So stellten sie Amazon rund 650’000 Dollar in Rechnung. Die Masche wurde auch mit dem Tausch von Parfüm gegen Rasierapparate abgezogen. Den Betrug nennt man «overshipping».