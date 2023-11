Vier Bundesräte gleichzeitig auf Reisen – was passiert bei Krise?

Am Donnerstag sind gleich vier Bundesräte auf Dienstreisen unterwegs. Was passiert, falls dann eine Krise ausbricht? Und ist es überhaupt legal, dass die Mehrheit der Regierung ausser Landes ist? Wir liefern Antworten.

Darum gehts Am Donnerstag und Freitag sind vier von sieben Bundesräten auf Dienstreisen.

Was, wenn gleichzeitig in der Schweiz eine Krise ausbricht? Der Bundesratssprecher klärt auf.

Die Bundesräte sind diese Woche in Reiselaune. Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider ist in Griechenland, um mit dem dortigen Asylminister über die Flüchtlingsströme nach Europa zu sprechen, sie reist mit einem Bundesratsjet. Energieminister Albert Rösti ist am Donnerstag in London zu einer Konferenz über künstliche Intelligenz und am Freitag in Paris zu Gesprächen über Energiepolitik, auch er reist mit einem Bundesratsjet der Luftwaffe.

Von Freitag bis Sonntag ist zudem Aussenminister Ignazio Cassis in Ghana zu einem Arbeitsbesuch beim Präsidenten und in Kamerun an der Konferenz der Frankophonie unterwegs, er reist mit einem Bundesratsjet. Und zu guter Letzt ist auch noch Bundespräsident Alain Berset am Donnerstag und Freitag in Kanada, wo er ein Abkommen zur Kooperation bei Filmproduktionen unterschreiben will und den kanadischen Premierminister trifft. Berset reist als einziger mit einem Linienflug.

Keine Reisepläne haben diese Woche also nur Viola Amherd, Karin Keller-Sutter und Guy Parmelin.

Was passiert im Krisenfall?

Dass so viele Mitglieder des Bundesrates gleichzeitig auf Reisen sind, ist nicht unkritisch. Was, wenn in der Schweiz eine Krise ausbricht? Was, wenn eine dringende Bundesratssitzung einberufen werden muss? Bundesratssprecher André Simonazzi beruhigt: «Im Falle einer nationalen Krise ist der Bundesrat so ausgerüstet, dass er jederzeit tagen und Beschlüsse fassen kann». Dies würde unter Einhaltung der notwendigen Sicherheitsstandards geschehen, versichert der Vizekanzler.

Dass einige Bundesrätinnen und Räte gleichzeitig – ja sogar hin und wieder die Mehrheit der Regierung gleichzeitig im Ausland ist, komme ab und zu vor, sagt Simonazzi. Die Reiseplanung und die Auslandskontakte der Regierung seien regelmässig Thema an der Bundesratssitzung.