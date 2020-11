Darum gehts Aktuelle Film- und TV-Highlights glänzen mit einer Reihe talentierter Schauspiel-Newcomerinnen.

Hier gehts zur Favoritinnen-Übersicht samt Kino- und Streaming-Empfehlungen.

Wunmi Mosaku

Wer: Mosaku wurde in Nigeria geboren und wuchs als Tochter zweier Akademiker im britischen Manchester auf.

Warum: Der Erfolg kam langsam, aber stetig: Nach der Ausbildung an der Royal Academy of Dramatic Art sagte man ihr, sie sei nicht kommerziell genug, heute meistert Mosaku selbst Figuren, die bei Zuschauern anecken. Für die Darstellung einer trauernden Mutter in «Damilola, Our Loved Boy» gewann sie 2017 einen BAFTA.

Wo zu sehen: Derzeit jetzt im Netflix-Horror «His House» (siehe Trailer oben) und ab 13. November in der Serie «Lovecraft Country» bei Sky Show.

Sandra Guldberg Kampp

Wer: Guldberg Kampp wurde in der dänischen Hafenstadt Svendborg geboren.

Warum: Regisseurin Jeanette Nordahl castete das damals 17-jährige Greenhorn als Waisenmädchen Ida für deren beider Spielfilmdebüt «Wildland». Nach Vorführungen an der diesjährigen Berlinale verglich «Variety» die junge Dänin bereits mit Scarlett Johansson und lobte die Newcomerin für deren brodelnde Präsenz. Die 20-Jährige spielt das schwere Thema mit glaubhafter Tiefe.

Wo zu sehen: «Wildland» läuft aktuell in ausgewählten Schweizer Kinos. In der dritten Staffel der Netflix-Serie «The Rain» ist Guldberg Kampp zudem als Mathilde zu sehen.

Zoey Luna

Wer: Luna wuchs als Tochter mexikanischer Einwanderer in Orange Country, Kalifornien, auf.

Warum: Die Latina hatte keine Schauspielausbildung, als sie für «Blumhouse’s Der Hexenclub» gecastet wurde, machte sich aber als Aktivistin für Transrechte sichtbar. Vor der Kamera stand Luna jedoch durchaus schon: Die Doku «Raising Zoey» folgte ihr bei der Transformation zur Frau. Ihre Figur Lourdes im Sequel zum 90er-Jahre-Kultfilm ist wie Luna trans, und zumindest im Film als solches das Normalste auf der Welt.

Wo zu sehen: In «Blumhouse’s Der Hexenclub» im Kino.

Anya Taylor-Joy

Wer: Taylor-Joy wurde als jüngstes von sechs Kindern in Miami geboren und wuchs erst in Buenos Aires, dann in London auf. Ihre Eltern haben Wurzeln in Südafrika, England, Spanien, Schottland und Argentinien.

Warum: Die 24-Jährige gilt seit ihrem Indie-Hit «The Witch» von 2015 als eine der spannendsten Newcomerinnen. 2017 war sie für einen BAFTA nominiert und erhielt am Filmfestival Cannes den Nachwuchspreis Trophée Chopard. 2020 spielte sie ihre Wandelbarkeit in Projekten vom Historiendrama «Emma» über den Marvel-Spin-off «The New Mutants» hin zur Netflix-Serie «The Queen’s Gambit» aus.

Wo zu sehen: Die Liste wäre lang, aber der Einstieg mit «The Queen’s Gambit» empfiehlt sich!