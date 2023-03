Resultate der Ständeratswahl St. Gallen im Ticker

Im zweiten Wahlgang, der am 30. April stattfinden wird, gewinnt die Kandidatin mit den meisten Stimmen. Ein absolutes Mehr ist nicht mehr nötig. Die Linken haben bereits abgemacht, dass nur die Kandidatin in den zweiten Wahlgang gehen wird, die heute mehr Stimmen als die andere machen wird. Für Gysi und Ryser fällt also heute bereits die Vorentscheidung. Laut einer Umfrage des «Tagblatts» liegt die Grüne Ryser leicht im Vorteil. Die Umfrage sieht im ersten Wahlgang Friedli klar an der Spitze.