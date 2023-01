Kanada: 4 Frauen zeigen spirituellen Anführer wegen sexuellen Angriffen an

Der 63 Jahre alte John de Ruiter ist der Anführer einer millionenschweren, spirituellen Organisation. Seit dem 21. Januar 2023 sitzt er in Edmonton, Kanada, in Haft.

Die kanadische Polizei hat den Anführer einer millionenschweren, spirituellen Organisation festgenommen, nachdem vier ehemalige Anhängerinnen der Gemeinschaft ihn wegen sexuellen Übergriffs angezeigt hatten. Der 63-jährige John de Ruiter wurde am Samstag in der Stadt Edmonton in der Provinz Alberta in Gewahrsam genommen.