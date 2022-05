Nach Prügelei auf Platz : Vier Fussballer von Staatsanwaltschaft verurteilt

Am 21. Juni 2021 endete ein Juniorenspiel zwischen dem FC Romanshorn und FC Arbon 05 auf denkwürdige Art: Die Spieler prügelten sich. Ein Spieler erlitt einen doppelten Kieferbruch. Die Staatsanwaltschaft hat wegen der Ereignisse vier Spieler verurteilt.

Nach dem A-Junioren-Match zwischen dem FC Romanshorn und dem FC Arbon 05 am 21. Juni 2021 auf der Romanshorner Sportanlage Weitenzelg kam es zu üblen Szenen. Durch einen umstrittenen Penalty kurz vor Abpfiff erzielte der FC Romanshorn den Siegtreffer zum 3:2. Beim Handshake schwappten dann die Emotionen in eine Keilerei über. Diese endete abrupt, als ein Spieler bewusstlos zu Boden ging und seine Zunge verschluckte. In der Folge wurde eine Ambulanz gerufen. Wie sich später herausstellte, erlitt der verletzte Spieler einen doppelten Kieferbruch.