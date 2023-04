Das sind die Gründe, warum einige zu lange auf dem WC sitzen

Pure Entspannung

Das endlose Scrollen

Mehr Pausen am Arbeitsplatz

Guter Rückzugsort

Streit mit der Familie, in der Beziehung oder ist gerade alles zu viel? Dann nutzen viele das umgangssprachlich «stille Örtchen», um herunterzufahren und die Gedanken zu ordnen. Davon sind auch diverse 20-Minuten-Leserinnen und -Leser überzeugt. «Das WC ist mein Rückzugsort von der Familie», schreibt ein Leser. «Es ist der einzige Ort, an dem ich in Ruhe gelassen werde», so eine Leserin. Sich auf die Toilette zurückzuziehen, könne zudem dabei helfen, sich während einer hitzigen Diskussion zu beruhigen, um somit einer Eskalation vorzubeugen.