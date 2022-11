Arbon TG: Vier Güggel rauben Anwohnern ab 3 Uhr morgens den Schlaf.

Diverse Familien in Arbon sollen in den letzten Wochen beinahe täglich von krähenden Hähnen geweckt worden sein.

In einem Quartier in Arbon TG wird laut einer Anwohnerin ein Grossteil der Nachbarschaft seit Wochen um den Schlaf gebracht. Grund dafür sind vier Hähne. Die Tiere sollen dabei bereits in sehr frühen Morgenstunden ab kurz vor drei Uhr zu krähen beginnen. «Ich und zwei weitere Nachbarn haben bereits zwei Mal beim Halter an der Tür geklingelt. Die Tiere werden überhaupt nicht artgerecht gehalten. Die Gockel krähen bestimmt so enorm, weil sie in einem engen Gehege aufeinander hocken und Machtkämpfe ausführen», sagt die Arbonerin zu 20 Minuten.