Katie Price droht Haustierverbot – 6 ihrer Tiere sind gestorben

Petition gestartet : Vier Hunde, Chamäleon und Pferd tot – jetzt droht Katie Price Haustierverbot

Katie Price liebt Tiere und hat viele davon. Doch auch viele haben ihr Leben in ihrer Obhut verloren.

In der Obhut von It-Girl Katie Price (44) sind in den letzten fünf Jahren sechs Tiere gestorben.

Die Hunde Queenie und Sparkle erlitten dasselbe Schicksal bei Kollisionen mit Fahrzeugen. Auch ihr Pferd wurde 2017 angefahren und musste daraufhin eingeschläfert werden. Nur ein Jahr später starb Chamäleon Marvin an einem «gebrochenen Herzen». Hintergrund: Kurz vor dessen Tod waren die Kinder von Katie und ihrem Ex Peter Andre (49) ausgezogen. Welpe Rolo, der gerade einmal drei Wochen im Hause Price war, verzeichnet wohl den tragischsten Tod: Er wurde vom Kindermädchen erdrückt, nachdem er unter einem elektrischen Sessel eingeschlafen war. Zuvor hatte ihm Katie illegal verschreibungspflichtiges Cannabisöl verabreicht.

Unfälle können passieren. Seh ich nicht so eng.

Unfälle können passieren. Seh ich nicht so eng.

Es wird höchste Zeit! Unfälle können passieren. Seh ich nicht so eng. Ich bin unschlüssig.

Was hältst du von einem Haustierverbot für Katie Price?

Petition gegen Katie Price stösst auf Anklang

Das Leid der Tiere scheint viele zu bewegen. So konnte die Petition innert wenigen Stunden über 25’000 Stimmen verzeichnen (Stand: 16.30 Uhr, 27.11.2022). Gefordert sind derweil 35’000. Im dazugehörigen Text erheben die Initiatoren weitere, schwerwiegende Vorwürfe: Unter Katie Price sollen noch mehr Lebewesen an «mangelnder Fürsorge» gestorben sein. So sollen weitere Welpen im «Swimmingpool ertrunken sein». Ausserdem habe ein Hund ihre Katze «zerfleischt».