Strohballenpressen: Vier identische Brandfälle in nur zwei Wochen

Verschiedene Kantonspolizeien berichten innerhalb von zwei Wochen von vier verschiedenen Brandfällen mit identischer Ursache: In allen Fällen gerieten Strohballenpressen in Brand.

Alleine im Juli meldeten die Kantonspolizeien verschiedener Kantone insgesamt vier Brände auf Feldern. Die vier Situationen waren identisch. Eine Strohballenpresse fing jeweils Feuer und das Feuer breitete sich in drei von vier Fällen auf das Feld aus. Betroffen waren dabei in zwei Fällen, die sich beide am Montag ereigneten, zwei 27-jährige Landwirte im Kanton Thurgau.

Zwei weitere Fälle gab es am 9. Juli in Wilchingen SH und am 14. Juli in Spreitenbach AG. Die Polizei des jeweiligen Kantons meldet als Brandursache einen technischen Defekt, der im Vordergrund stehe. Einzig bei dem Fall im Kanton Schaffhausen kam es zur Verletzung einer Person. Diese wurde mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung in ein Spital gefahren. Bei all den anderen entstand ein Schaden von hunderten bis tausenden Schweizer Franken.

«Ein weggeworfener Zigarettenstummel reicht»

«Bei den erhöhten Temperaturen kann die Maschine überhitzen und anfangen zu brennen», sagt Beat Meier, Stellvertretender Geschäftsführer des Verbands Thurgauer Landwirtschaft (VTL). Die Felder bestehen aus leicht entzündlichem Getreidestroh. Dies sorgt für eine besonders erhöhte Gefahr. «Nur schon ein weggeworfener Zigarettenstummel würde reichen, um einen Brand auf einem Feld auszulösen.»

Es ist schwer zu sagen, ob man der Überhitzung der Strohballenpresse vorbeugen kann. «Auf jeden Fall sollte man regelmässig die Luftfilter wechseln und Pausen einlegen, damit sich die Maschine abkühlen kann», so Meier. Wenn ein Feld erst einmal in Brand steht, werden sämtliche Bodenlebewesen in den oberen Bodenschichten abgetötet. Folglich kann auf dem Feld für die nächsten zwei bis drei Wochen nichts mehr wachsen.

Feuerwehr zeigt sich unbesorgt

Martin Stocker, der Vize-Kommandant der Feuerwehr Lauchetal erklärt, dass es anhand der Zahlen bisher zu keinem Anstieg der Feuerwehreinsätze gekommen ist. «Die Brände werden einfach auf den sozialen Medien mehr gemeldet als sonst, aber die Zahlen zeigen soweit keinen Anstieg», so Stocker.

Fälle wie diese seien für die Feuerwehr ein Alltagsereignis und sie seien dafür vorbereitet. «Grundsätzlich hat die Trockenheit schon einen Einfluss bei der Feuerwehr», sagt Stocker. Die Feuerwehr hält für die Zeit während eines Niederschlagsdefizits Wasserreserven bei Landwirten bereit.

