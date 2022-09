Bezirksgericht Zürich: Vier Jahre Gefängnis für Vergewaltigung und Würgeattacken

Ein heute 34-jähriger Deutscher aus dem Zürcher Oberland war angeklagt, im Sommer 2016 seine damalige Freundin brutal vergewaltigt zu haben. Der Grund: Er fand heraus, dass die 20-Jährige in ihrer Einzimmerwohnung in Zürich nebenbei als Sexarbeiterin tätig war und Sex gegen Bezahlung mit vornehmlich älteren Herren hatte. Laut Anklage hat er sie heftig verprügelt, gewürgt, bis ihr schwarz vor den Augen wurde, und angeschrien: «Ich ficke dich jetzt, du Hure, du möchtest das sowieso.»

Am Prozess am Mittwoch vor dem Bezirksgericht Zürich verweigerte der nicht geständige Umzugshelfer jegliche Aussagen. Der Staatsanwalt verlangte wegen Vergewaltigung und Drohungen eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Es sei in der vierjährigen Beziehung immer wieder zu Drohungen, Schlägereien und Streitereien gekommen, auch noch als sie im achten Monat schwanger war. Die Misshandlungen hörten erst auf, als sie sich im Frauenhaus meldete und die Polizei ihn anfangs 2019 verhaftete. Er sass ein Monat in Untersuchungshaft.