Drama im französischen Jura : Vier Jugendliche stürzen mit Auto in eisigem See – tot

Bei Champagnole im französischen Juragebirge hat sich am Mittwochnachmittag eine Tragödie ereignet. Vier Jugendliche im Alter von 15 und 17 Jahren sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Nur die volljährige Fahrerin hat überlebt.

Bei Glatteis sind fünf Internatsschüler im französischen Juragebirge mit ihrem Auto von der Strasse abgekommen und in einen eisigen See gestürzt. Nur einem Insassen gelang es bei dem Unfall nahe Champagnole am Mittwochnachmittag, sich aus dem untergehenden Wagen zu retten und Alarm zu schlagen, berichtete der Sender BFMTV. Trotz aller Bemühungen von Polizei und Feuerwehr kamen die übrigen vier ums Leben. Bildungsminister Jean-Michel Blanquer sprach von einem Drama, er sei in Gedanken bei den Angehörigen und Freunden. Die Schulbehörden ständen dem Umfeld der Opfer bei.