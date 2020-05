St. Gallen

Vier junge Autofahrer nach illegalem Rennen festgenommen

Am Sonntagabend verursachten zwei Autofahrer auf der Sonnenstrasse übermässigen Lärm. Auf der Autobahn folgte ein Rennen mit zwei weiteren Autos. Vier Personen wurden festgenommen und die Autos beschlagnahmt.

Am Sonntag fielen einer Patrouille um 19.15 Uhr an der Sonnenstrasse zwei Autofahrer auf, die mit hochdrehenden Motoren herumfuhren. Dabei provozierten sie sich gegenseitig mit ihrer Fahrweise, schreibt die Stadtpolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Die beiden Männer fuhren auf die Autobahn, wobei eine zivile Patrouille der Stadtpolizei St. Gallen ihnen folgte. Bei der Einfahrt beschleunigten sie ihre Sportwagen massiv und überschritten die signalisierte Geschwindigkeit erheblich. Dort trafen sie auf zwei weitere Sportwagen, die bereits auf der Autobahn unterwegs waren. Ob dieses Treffen spontan oder abgemacht war, ist nach ersten Erkenntnissen noch nicht klar.