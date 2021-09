Zürich - Vier Kinder auf Zebrastreifen angefahren und verletzt

Auf diesem Fussgängerstreifen am Zürcher Mythenquai kam es am Mittwoch zu einer Kollision.

Ein 81-jähriger Schweizer lenkte am Mittwoch sein Auto auf dem Mythenquai in Richtung stadteinwärts. Wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, kam es kurz vor der Verzweigung mit der Breitingerstrasse im Bereich des Fussgängerstreifens zur Kollision mit einer Gruppe von Kindern, die in Begleitung von Betreuungspersonen das Mythenquai vom Arboretum her überquerten.