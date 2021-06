Natur- und Tierpark Goldau - Vier kleine Steinbock-Kitze schreiben Geschichte

«Geschmuggelte» Wiederansiedlung

Was vielfach vergessen geht: Der Alpensteinbock hat eine bewegte Geschichte. Er war Mitte des 19. Jahrhunderts fast komplett ausgestorben. Er wurde stark bejagt, da sein Fleisch und seine Haut sehr begehrt, die Hörner als Trophäen beliebt waren und letztere sogar als medizinisches Wunderheilmittel galten. Lediglich in einer Region zwischen dem Piemont und dem Aostatal gab es eine kleine Restpopulation im Jagdgebiet von König Vittorio Emmanuele II. Die Schweiz war schon bald interessiert, Steinböcke von Italien zu erwerben, um sie wieder in die Schweizer Alpen zu bringen. Doch der offizielle Versuch scheiterte. So wurden erste Tiere 1906 ins Land geschmuggelt, bis 1933 waren es total 59 Steinböcke, die so ihren illegalen Weg in die Schweiz fanden.



Diese Tiere entwickelten sich prächtig und vermehrten sich, sodass 1911 die ersten Tiere im Kanton St. Gallen ausgewildert werden konnten. Insgesamt leben heute in der Schweiz wieder rund 18'500 Steinböcke, im Alpenraum wieder über 55'000. In der Schweiz ist der Steinbock geschützt, an manchen Orten wird er aber wieder gezielt bejagt – in der Schweiz sind es jährlich rund 1000 Tiere. Da die Population genetisch verarmt, sprich, die genetische Vielfalt gering ist, werden die Kolonien gezielt durchmischt, um eine bessere Vielfalt und damit eine bessere Anpassungsfähigkeit zu erreichen.