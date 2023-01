Australien: Vier Menschen bei Helikoptercrash getötet

Goldküste : Vier Menschen bei Helikoptercrash in Australien getötet

Ein Helikopter startete gerade und der andere landete, als beide in der Nähe des Freizeitparks Sea World in Main Beach, einem Strand im Norden der Goldküste Australiens, zusammenstiessen.

An der australischen Goldküste sind vier Menschen bei einem Helikoptercrash ums Leben gekommen.

Bei einer Kollision von zwei Helikoptern über einem Strand an der australischen Goldküste sind vier Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen wurden schwer verletzt. Alle Opfer waren Passagiere eines Helikopters. Kurz nach dem Unglück eilten Besucher des Strandes etwa 70 Kilometer südlich von Brisbane herbei, um den Insassen zu helfen.

Ein Helikopter sei anscheinend gerade gestartet und der andere gelandet, als beide in der Nähe des Freizeitparks Sea World in Main Beach, einem Strand im Norden der Goldküste, zusammenstiessen, sagte Polizeiermittler Gary Worrell in einer Pressekonferenz. Ein Helikopter landete auf einer Sandbank, die Trümmer des anderen waren über ein Gebiet verteilt, das die Polizei als schwer zugänglich bezeichnete. Worrell sagte, Strandbesucher hätten Erste Hilfe geleistet und versucht, die Insassen aus dem Helikopter zu befreien, der kopfüber auf dem Boden lag.