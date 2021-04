Potsdam : Vier Menschen in Klinik getötet – Frau festgenommen

In Potsdam kam es in einem Krankenhaus zu einem Tötungsdelikt. Im Verdacht steht eine 51-jährige Frau.

In einer Klinik in Potsdam sind nach Polizeiangaben vier Menschen getötet worden. Eine dringend Tatverdächtige wurde festgenommen, wie eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwochabend sagte. Wie deutsche Medien schreiben, sei eine weitere Person schwer verletzt aufgefunden worden. Die Verdächtige ist den Angaben zufolge 51 Jahre alt.