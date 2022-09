Rettungsschirm: Vier Milliarden Franken – wer bezahlt den Monster-Kredit für die Axpo?

«Wir können es uns nicht leisten, dass Axpo zahlungsunfähig wird und andere Unternehmen mitreisst» – so hat Simonetta Sommaruga den Entscheid des Bundesrats begründet.

Er will so verhindern, dass der Konzern wegen Turbulenzen im Strommarkt pleitegeht.

Der Bundesrat stützt die Axpo via Notverordnung mit bis zu vier Milliarden Franken.

Der Bundesrat hat die Axpo unter einen Rettungsschirm gestellt: Im Notfall wird der Bund den Stromkonzern mit einem Kredit in Höhe von bis zu vier Milliarden Franken unterstützen, damit er die Krise im Strommarkt meistern und eine mögliche Zahlungsunfähigkeit abwenden kann.

Warum greift der Bundesrat zu dieser Massnahme? Warum soll Axpo das Geld ausgehen? Und zahlen am Ende die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler die Zeche? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Warum unterstützt der Bundesrat die Axpo?

Die Strompreise sind hoch, warum strauchelt Axpo trotzdem?

Axpo strauchelt nicht, dem Konzern geht es gut: Laut CEO Christoph Brand hat Axpo eine Liquidität von über zwei Milliarden Franken und kann seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Das Problem ist laut Sommaruga, dass die Preisschwankungen auf dem Strommarkt die Axpo schnell in Geldnot bringen könnten.

Warum kann Axpo so schnell in Geldnot geraten?

Weil der Strommarkt auf Termingeschäften beruht: Axpo verkauft seinen Strom laut Brand im Voraus und liefert ihn der Kundschaft zum Beispiel drei Jahre später – zu einem vorher abgemachten Preis. Dieses Modell kann Axpo in Geldnot bringen, wenn der Strompreis so wie jetzt in kurzer Zeit um das Zehnfache steigt.