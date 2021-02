Ausbruch in Westafrika : Vier mutmassliche Ebola-Tote in Guinea

Im westafrikanischen Land Guinea wurden mehrere Ebola-Fälle gemeldet. Vier Personen seien an den Folgen der Viruserkrankung gestorben.

In Guinea sind nach Angaben der Behörden des westafrikanischen Landes vier Menschen nach einem neuen Ebola-Ausbruch gestorben. Insgesamt seien sieben Fälle der gefährlichen Viruserkrankung gemeldet worden, teilte ein Sonderbeauftragter des Gesundheitsministeriums in Conakry am Sonntag mit. Betroffen war die Stadt Nzerekore im Südosten des Landes.