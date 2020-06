Gesundheitsdirektion warnt

Vier neue Corona-Infektionsherde bereiten Klein-Kanton Sorge

Im Kanton Zug sind nach 9 neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus innerhalb von 7 Tagen vier Infektionsherde ausfindig gemacht worden. 53 Personen befinden sich in Quarantäne. Die Behörden appellieren nun an die Bevölkerung.

Im Kanton Zug ist es in den letzten Tagen zu auffällig mehr neuen Corona-Fällen gekommen als in den Tagen zuvor.

Die neuen Fälle zeigten deutlich, dass die Pandemie noch nicht überstanden sei, teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Zug am Mittwoch mit. Demnach gab es bis am Montag, 15. Juni, 214 Fälle im Kanton. Am 8. Juni waren es 205 gewesen. Vom 23. Mai bis am 6. Juni war die Zahl der Ansteckungen unverändert bei 202 gewesen.