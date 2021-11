LKW-Fahrer «gepfählt» – «Vier Opfer im Verkehr wegen Ihnen, das reicht»

Der 45-jährige Fahrer dieses Lastwagens starb am 13. Januar 2020 bei einem Unfall in Liesberg BL.

Der Rahmen einer offenen Klappe an der Seite eines entgegenkommenden Foodtrucks schlug in die Fahrerkabine ein.

Das Strafgericht Baselland hat am Dienstag einen 35-jährigen Mann wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Der Familienvater war am 13. Januar 2020 mit seinem Foodtruck in Liesberg BL unterwegs, als sich aus nicht eindeutigen Gründen die Seitenklappe öffnete und 1,4 Meter in die Gegenfahrbahn ragte. Die Klappe schlug in die Kabine eines entgegenfahrenden Lastwagens ein und ihr Aluminium-Rahmen durchbohrte die Brust von dessen Fahrer unterhalb vom Hals. In der Anklage ist von «Pfählung» die Rede. Der Mann starb innert Sekunden.