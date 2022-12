Susch GR : Vier Personen geraten in Lawine – 24-Jähriger stirbt

Am Samstagmittag hat eine Lawine am Piz Radönt drei Personen erfasst. Eine davon stürzte ab und zog sich tödliche Verletzungen zu, eine weitere wurde leicht verletzt.

Am Piz Radönt kam es am Samstag zu einem tödlichen Lawinenunfall.

Eine Gruppe von vier Personen wollte am Samstagmorgen vom Flüelapass herkommend den Piz Radönt besteigen. «Nachdem sie unterhalb der Nordostrinne ein Skidepot eingerichtet hatten, stiegen sie durch diese Rinne auf. Kurz vor Mittag befanden sie sich unterhalb des Gipfels, als sich eine Lawine löste», schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Medienmitteilung am Sonntagmorgen.