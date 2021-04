Die Stauffacherstrasse in Emmen: Hier wurde am Samstag ein 17-Jähriger bei einem Raubüberfall im Gesicht verletzt.

Vier Personen haben am Samstag in Emmen einen 17-Jährigen überfallen.

Kurz vor 0.45 Uhr am Samstag ist an der Stauffacherstrasse in Emmen ein 17-Jähriger ausgeraubt worden, wie die Luzerner Polizei am Donnerstag mitteilte. «Dabei wurden ihm unter Schlägen diverse Wertsachen abgenommen», heisst es in der Mitteilung. Die Täter konnten unerkannt fliehen. Das Opfer wurde beim Raub im Gesicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung.