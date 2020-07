Klage wegen Verleumdung

Vier Personen wegen Re-Post auf Facebook verurteilt

Eine Frau im Kanton Freiburg hat einen Mann auf Facebook verleumdet und ihn beschuldigt, ein Sexualstraftäter zu sein. Drei Bekannte von ihr haben den Beitrag geteilt. Später kursierte auch ein Foto des Mannes. Nun werden alle Re-Poster gebüsst.

Im Post nannte die Frau den vollständigen Namen des Mannes. Und in einem weiteren Beitrag wurde ein Foto hinzugefügt.

Eine 40-jährige Frau hat einen Mann auf Facebook verleumdet, nun wurde der Fall vor dem Gericht in Freiburg behandelt. Die Frau beschuldigte in einem Post vom 12. Dezember 2018 den Mann, ein «sale type» zu sein. Er sei fähig, Leute gegen ihren Willen unter Drogen zu setzen, hiess es im Post. Sie sei selber am Wochenende Opfer dieses Vorgehens geworden und sexuell missbraucht worden. Zudem nannte die Freiburgerin im Post den vollständigen Namen des Mannes. Ihre Veröffentlichung wurde von drei Bekannten auf Facebook geteilt – ein Mann fügte gar noch ein Foto des Beschuldigten hinzu.