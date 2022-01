So hältst du dich richtig warm

Cecilia Blomdahl, Tiktokerin und Youtuberin, lebt auf Svalbard in der Nähe des Nordpols

Alexia Paganini, Schweizer Olympia-Eiskunstläuferin

« Mir wird leicht kalt, wenn ich mich nicht bewege. Dann trinke ich am liebsten etwas Heisses, um a ufgewärmt zu bleiben. Wenn ich nicht auf dem Eis bin, versuche ich, so viele Kleidungsschichten wie möglich anzuziehen. Mein liebstes Kleidungsstück im Kampf gegen die Kälte sind ein Paar dicke Socken weil ich habe das Gefühl, dass man an den Füssen schnell an Wärme verliert.