Der #FourDots-Trend auf Tiktok soll uns attraktiver machen

Eins, zwei, drei, vier. Wer die Zahlenreihe laut vorliest, bekommt eine Vorstellung davon, wie lange es dauert, den Make-up-Trend der Stunde nachzuschminken. Der virale Tiktok-Hack besteht schliesslich aus nicht mehr als vier Punkten rund ums Auge herum – und genau so heisst er auch: #FourDots.

Unter dem Hashtag mit zwei Millionen Views findet man nicht nur unzählige Userinnen und User, die vormachen, wie es geht – genauso viele berichten davon, wie der Look ihnen unzählige Komplimente, Gespräche und sogar Dates eingebracht hat.

Komplimente en masse

Haben die Punkte etwa Zauberkräfte? Im linken und rechten Augenwinkel sowie über und unter den Lidern aufgetragen ziehen sie zumindest alle Blicke auf sich und schreien damit geradezu nach einem Kompliment für faszinierende Augen. Und dann wäre da auch noch ein aussergewöhnliches Make-up als super Einstieg in eine Konversation.

Einfach nachschminken

Wer es jetzt selbst ausprobieren will braucht dazu nicht mehr als einen Eyeliner, der lange hält. Besonders beliebt unter der auf Tiktok vorherrschenden Generation Z ist eine deckende Variante in weiss, die auch über einem breiten, schwarzen Lidstrich noch funktioniert.

Für einen symmetrischen Look lautet der Trick: Geradeaus in einen Spiegel schauen und die Punkte über und unter dem Auge an den Pupillen ausrichten. Voilà, schon ist man nur noch einen intensiven Wimpernaufschlag vom nächsten Kompliment entfernt.