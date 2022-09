Putin will Annexion : Vier Regionen setzen Referendum für Beitritt zu Russland an

In den Separatistengebieten im Osten der Ukraine sowie den besetzten Gebieten bei Cherson und Saporischschja sollen nun zügig Referenden stattfinden, um die Territorien an Russland zu binden. Damit will Moskau seinen Spielraum vergrössern.

Darum gehts Russland will die «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk sowie eroberte Gebiete bei Cherson und Saporischschja in die Russische Föderation integrieren.

Dafür sollen in den betroffenen Gebieten noch diese Woche Referenden stattfinden.

Nach dem «Beitritt» der Gebiete wäre auch deren Verteidigung mit Atomwaffen denkbar.

Die von Russland anerkannten «Volksrepubliken» Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine sowie die eroberten Regionen Cherson und Saporischschja wollen noch in dieser Woche in einem umstrittenen Verfahren über einen Beitritt zur Russischen Föderation abstimmen lassen. Das teilten die Regionen am Dienstag mit. Die Scheinreferenden, die weder von der Ukraine noch von der internationalen Gemeinschaft anerkannt werden, sollen demnach vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Die Referenden gelten als Reaktion auf die aktuelle ukrainische Gegenoffensive im Osten des Landes. Auf ähnliche Weise hatte Russland 2014 bereits die ukrainische Halbinsel Krim annektiert. International wurde die Abstimmung nie anerkannt. Auch diesmal ist eine Legitimierung nicht in Sicht.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew hatte die Beitrittsreferenden in den «Volksrepubliken» sowie den im Laufe der Invasion von Moskau besetzten Gebieten in der Ukraine gefordert, um diese auf Dauer an Russland anzugliedern. «Nach ihrer Durchführung und der Aufnahme der neuen Territorien in den Bestand Russlands nimmt die geopolitische Transformation in der Welt unumkehrbaren Charakter an», schrieb er am Dienstag auf seinem Telegram-Kanal.

Legitimierung von Atomwaffen-Einsatz

Russland könne nach dem Beitritt der Gebiete «alle Mittel des Selbstschutzes» anwenden. Russische Kommentatoren wiesen darauf hin, dass das Atomwaffen einschliesse. Die russische Politologin Tatjana Stanowaja meinte, dass Putin sich nach dem Scheitern seiner ursprünglichen Pläne, die Gebiete rasch einzunehmen, zu den Beitrittsreferenden entschieden habe. Nach Aufnahme der Gebiete habe er die Möglichkeit, die Territorien unter Androhung des Einsatzes von Atomwaffen zu verteidigen.

Staatspropaganda warnt vor Niederlage

Zuletzt musste der Kreml eine empfindliche Niederlage hinnehmen, die russischen Truppen zogen sich nach ukrainischen Angriffen fast völlig aus dem Gebiet Charkiw zurück. Die Staatspropaganda warnte gar vor einer möglichen verheerenden Niederlage im Krieg.

Der Kreml könnte nun darauf setzen, mit den Referenden innenpolitisch die Bevölkerung mobilisieren zu können – eventuell sogar durch Ausrufung des Verteidigungsfalls. Derzeit leidet das russische Militär in der Ukraine an Personalmangel. Die eingesetzten Soldaten auf Vertragsbasis haben nicht genügend Ressourcen für den Krieg, der in Moskau immer noch «militärische Spezialoperation» genannt wird.

Ukraine spricht von «Angstmacherei»

Die Ukraine hat gelassen auf die angekündigten «Referenden» in den besetzten Gebieten im Osten und Süden des Landes reagiert. «Weder die Pseudoreferenden noch die hybride Mobilmachung werden etwas ändern», schrieb Aussenminister Dmytro Kuleba am Dienstag beim Kurznachrichtendienst Twitter. Die Ukraine werde weiter ihr Gebiet befreien, egal, was in Russland gesagt werde.

Der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, sprach von «naiver Erpressung» und «Angstmacherei». «So sieht die Furcht vor einer Zerschlagung (der russischen Truppen) aus. Der Feind hat Angst und manipuliert auf primitive Art», schrieb der 50-Jährige im Nachrichtenkanal Telegram. Zuvor waren in den besetzten Teilen der Gebiete Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja Scheinreferenden für die Zeit vom 23. bis 27. September angesetzt worden.

Das ukrainische Verteidigungsministerium verglich die Vorgänge mit dem Anschluss von Österreich an Nazi-Deutschland 1938. «Sie erwarten die Ergebnisse von 1938. Anstatt dessen werden sie Hitlers Ergebnis von 1945 bekommen», schrieben die Militärs bei Twitter. Der von Diktator Adolf Hitler begonnene Zweite Weltkrieg endete damals mit der Kapitulation Deutschlands.

