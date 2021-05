Mittelmeer : Vier Rettungsaktionen in 48 Stunden

Rund 230 Flüchtlinge, die in für eine Überfahrt über das Meer untauglichen Booten unterwegs waren, konnten gerettet werden. Es waren die ersten Einsätze eines neuen Rettungsschiffs.

Das neue Flüchtlings-Rettungsschiff der deutschen Hilfsorganisationen Sea-Eye und United4Rescue hat erstmals Menschen aus dem Mittelmeer geborgen. Die «Sea-Eye 4» holte rund 230 Flüchtlinge an Bord, wie beide Organisationen am Sonntag mitteilten. Am Sonntag barg das Schiff demnach in zwei Einsätzen insgesamt 172 Flüchtlinge von Holzbooten, die für die Überfahrt über das Meer untauglich waren. Unter ihnen seien viele Kinder und eine Schwangere.