Genf, St. Moritz – Vier russische Oligarchen in der Schweiz von Sanktionen betroffen

386 Personen mit einem sogenannten «Goldenen Visum» leben gemäss den Tamedia-Zeitungen in der Schweiz – 85 von ihnen sind Russinnen und Russen. Dieses Privileg wird meist Personen mit besonders hohen Steuersubstraten gewährt. Einer dieser Personen ist Andrei Melnitschenko, der in St. Moritz lebt und hinter Magdalena Martullo-Blocher der zweitreichste Mann im Kanton Graubünden ist. In der Liste der reichsten in der Schweiz wohnhaften Personen schafft er es auf Rang elf. Ebenfalls getroffen hat es die Familie Pumpianski. Vater Dimitri, der 34-jährige Sohn Alexander und die Ehefrau wohnen seit Jahren in Genf.