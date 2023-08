Zürich löste Drogenszene mithilfe der Vier-Säulen-Strategie auf

Menschen am Baden in der Limmat. 14.06.2022 (ELA ÇELIK/ TAMEDIA AG)

Das erinnert manch einen an düstere Platzspitz- und Letten-Zeiten : In den 1980er- und 1990er-Jahren befand sich auf den Arealen die offene Drogenszene.

Der 14. Februar 1995 ist für Zürich ein wichtiger Tag. Denn er bedeutete das Ende der offenen Drogenszene in der Stadt: Das Areal des früheren Bahnhofs Letten wurde polizeilich geräumt und weiträumig abgesperrt. Zwar zerstreute sich die Szene nicht sofort, sondern sorgte in den angrenzenden Wohngebieten für Unmut, wie der Mediziner André Seidenberg in seiner Platzspitz-Chronik festhält. Aber die erfolgreiche Auflösung der offenen Drogenszene war eingeleitet. Das war etwas, was in den Jahren zuvor nicht gelungen war.