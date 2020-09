Zofingen AG : Schüler und Lehrer infiziert – vier Schulklassen müssen in Quarantäne

Vier Oberstufen-Klassen in Zofingen AG wurden wegen Corona-Fällen unter Quarantäne gestellt. Für die restlichen Klassen läuft der Präsenzunterricht normal weiter.

Für die betroffenen Klassen in Zofingen ist vorerst Fernunterricht angesagt. (Symbolbild)

Wegen Coronafällen sind in Zofingen AG je zwei Klassen der Bezirks- und der Realschule sowie zwei Lehrpersonen in Quarantäne. Die betroffen Klassen werden aus der Ferne unterrichtet.

Für die anderen Schülerinnen und Schüler findet der Unterricht normal statt, wie die Stadtkanzlei Zofingen am Freitag mitteilte.

Am vergangenen Wochenende war das erste Schulkind der Schule positiv auf Covid-19 getestet worden. Derzeit sind gemäss Angaben der Schulleitung je zwei positive Fälle von Schülerinnen und Schülern sowie ein bestätigter Fall einer Lehrperson der Sekundar- und Realschule bekannt.

Kontakte unter den Klassen

Der Kanton stellte am Mittwochabend daher zwei Klassen unter Quarantäne. Am Donnerstagmorgen kamen aufgrund gemeinsamer Klassenkontakte nochmals zwei Klassen der Bezirksschule und der Realschule in Quarantäne.