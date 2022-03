Neue Popmusik  - Vier Schweizer Acts, die experimentell unterwegs sind

Lo & Leduc

Priya Ragu

Das Experiment: Im Debütalbum «damnshestamil» webt die St. Gallerin ihre Einflüsse kompromisslos ein, am eindrücklichsten im Bonustrack «Santhosam». Am 2. März erscheint die neue Single «Illuminous» und 20-Minuten-Radio-Moderator Moe meint: «Wenn Priya Ragu etwas droppt, bin ich einfach immer zufrieden. Diese Frau mischt die Schweizer Musik auf eine wahnsinnig sympathische und erfrischende Art auf.»

Black Sea Dahu

Bekannt für: melancholische Indiefolk-Balladen. Mit der Single «In Case I Fall For You» gelang der Gruppe um die Zürcherin Janine Cathrein 2018 ein internationaler Streaming-Hit, der inzwischen allein auf Spotify weit über zehn Millionen Streams generierte. 2019 gewann die Band den «Artist Award» an den Swiss Music Awards.

Das Experiment: ist in diesem Fall weniger ein Experiment als ein Statement. Das neue Album «I Am My Mother» baut auf den Sound des Debüts «White Creatures» auf; Indierock, der dem Folk und dem Blues sehr nah ist und sich aktuellen Musiktrends entzieht. Diese Authentizität geht auf – und sticht inhaltlich wie musikalisch in der Schweizer Musiklandschaft heraus.