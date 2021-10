Salzburg – Wolfsburg – «Schiri sieht aus wie ein BVB-Spieler» – Spiel begeistert mässig

Die Salzburger starten optimal in die Partie, denn Mbabu schätzt einen Ball falsch ein und gibt Adeyemi die Chance, das 1:0 in der 3. Minute zu erzielen. Dieser lässt sich nicht zweimal bitten. Danach drückt RB weiter, Okafor trifft aber nur die Latte, statt das 2:0. Wolfsburg zeigt nicht viel, kommt aber zur ersten Ecke. Nmecha macht das 1:1 per Kopf, der Schweizer Keeper Köhn hat keine Abwehrchance. Das Spiel plätschert in der Folge vor sich hin, beide Teams haben noch eine gute Chance, scheitern aber beide.