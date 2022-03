Diese Städte eignen sich für Remote Work

Nach der Arbeit noch schnell ins Meer springen oder durch eine fremde Stadt bummeln? Was bis vor zwei Jahren eher unvorstellbar war, ist heute bei vielen Unternehmen möglich. Die Rede ist von ortsunabhängigem Arbeiten, auch Remote Work genannt.

Wir stellen vier europäische Städte vor, in welchen sich Arbeit und Vergnügen besonders gut kombinieren lassen.

Bologna

Das läuft nach Feierabend: In der Stadt sind Dutzende von Trattorien zu finden. Die kleinen, lokalen Restaurants bieten typische italienische Speisen an. Eines davon ist das Lokal Oltre, ein trendiger Ort mit gutem Essen und leckeren Drinks.

Das kannst du am Wochenende unternehmen: Bologna ist eine Stadt voller Museen, imposanten Bauwerken sowie einer geschichtsträchtigen Vergangenheit. Ein Abstecher zur berühmten Piazza Maggiore lohnt sich ebenso wie der Besuch der Kirche Basilika San Petronio. Kunstinteressierte kommen im Museum Pinacoteca Nazionale Bologna voll auf ihre Kosten.

Prag

Die Hauptstadt Tschechiens vereint barocke sowie gotische Bauten mit einem modernen Stadtleben. In Prag lässt es sich nicht nur in die Geschichte und Kultur der Stadt eintauchen, sondern auch das Leben geniessen.

Das läuft nach Feierabend: Wer nach der Arbeit beim Schlendern durch Prag hungrig oder durstig wird, ist im Terasa U Prince am richtigen Ort. Das Rooftoop-Restaurant bietet einen spektakulären Ausblick über die Altstadt und serviert internationale Gerichte und gute Drinks. Der perfekte Ort, um den Tag ausklingen zu lassen.

Das kannst du am Wochenende unternehmen: Eine etwas andere Art Prag zu entdecken, ist mit einer Fahrt mit dem Vintage-Tram. Dieses nimmt ab Ende März Gäste auf eine Tour zu den schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt mit. Zweieinhalb Stunden von Prag entfernt liegt zudem die Studentenstadt Brünn, welche sich gut für einen Wochenendtrip eignet.

Lissabon

Lissabon überzeugt nicht nur mit dem warmen Klima, sondern auch den bunten und lebensfrohen Vierteln. Die Hauptstadt Portugals hat so einiges zu bieten: Eine wunderschöne Architektur, gastfreundliche Menschen sowie leckeres Essen.

Das kannst du am Wochenende unternehmen: Lissabon ist perfekt, um sich einfach treiben zu lassen und die Stadt mit den kunstvoll dekorierten Fliesen zu entdecken. Wieso den Tag nicht für einmal mit dem typisch portugiesischen Gebäck Pastel de Nata zum Frühstück an der Sonne beginnen? Anschliessend lockt das Meer mit einem Sprung ins kühle Nass. Ebenfalls einen Abstecher wert ist der Flohmarkt in Campo de Santa Clara, welcher jeden Samstag stattfindet.