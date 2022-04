Kein Shopping oder Fitness – «Vier stille Sonntage kosten den Handel etwa 170 Millionen Franken»

«Aber eine staatliche Verordnung wäre eine Bevormundung der Menschen: Das geht nicht», so Michel. Zudem würde ein Verkaufsverbot an gewissen Sonntagen sehr viel Bürokratie nach sich ziehen, da es auch dann weiterhin Ausnahmen geben würde. «Etwa Läden und Restaurants am Flughafen wären dann trotzdem offen.»

Verkaufsverbot trifft kleinere Läden härter

Umsatzverluste in Millionenhöhe

«Vier stille Sonntage würden den Schweizer Handel etwa 170 Millionen Franken kosten», schätzt Raiffeisen-Ökonom Domagoj Arapovic. Denn an einem Tag erwirtschaften Detailhändler etwa ein Prozent des Jahresumsatzes. An Sonntagen werde aber viel weniger verkauft als unter der Woche.

«Das heisst, an einem Sonntag erwirtschaftet der Detailhandel nur etwa 0,05 Prozent des Jahresumsatzes», so Arapovic. Freizeitangebote wie Fitnesscenter kommen die verkaufsfreien Sonntage hingegen teurer zu stehen. Denn die Fitnessbranche erwirtschafte an Sonntagen gleich viel wie an Werktagen.