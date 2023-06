Badeunfall in Olten: Bub erliegt Verletzungen im Spital

Der Bub wurde danach in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Dort ist er am Mittwoch verstorben.

Bei den Rutschbahnen in der Badi Olten wurde am Sonntag ein Bub aus dem Wasser gezogen.

Nach einem Unfall in der Badi Olten wurde am vergangenen Samstag ein Kleinkind in kritischem Zustand ins Spital geflogen. Dort ist es gestern Mittwoch verstorben, wie die Kantonspolizei Solothurn am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.