Kopfklang: Hybrider Techno-Club in Emmen legt bald los

Eingerichtet wird der Club in der alten Viscosefabrik in Emmen. Die Location mit dem Namen Viscose das Viertel wurde ihnen von El Cartel vorgeschlagen, einem Reggaeton-Club, der bis vor kurzem in derselben Fabrik untergebracht war.

Die Schweiz ist kein unbekanntes Land für Techno-Events. Man denke nur an die Streetparade , die meistbesuchte Techno-Parade der Welt mit über einer Million Besuchenden pro Jahr. Heute ist aber auch Luzern neben Zürich ein wichtiger Akteur in der Techno-Szene: Vier junge Technobegeisterte gründeten die nach eigenen Angaben erste mobile Techno-Disco der Schweiz.

Idee des «Hybrid-Clubs» stammt aus London

Die Besonderheit von Kopfklang ist, dass der Club in Emmenbrücke weder feste Öffnungszeiten noch einen festen Standort hat. Er ist also mobil, Events soll es auch andernorts geben: «Es handelt sich um einen Hybrid-Club. In der Schweiz gab es vorher keinen solchen Club, wir haben uns von einem ähnlichen Club in London inspirieren lassen», so Arnold weiter.