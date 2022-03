Dietschwil SG : Vier Teenager verunfallen bei Töffausflug – zwei von ihnen schwer

Am Sonntagnachmittag stiessen zwei Töffs, auf denen je zwei Personen sassen, zusammen. Alle vier Jugendliche mussten nach dem Sturz in ein Spital gebracht werden.

Ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger fuhren am Sonntagnachmittag mit ihrem Motorrad in Richtung Dietschwil SG. Ebenfalls waren auf einem Motorrad ein 19-jähriger Mann und eine 17-jährige Frau in der gleichen Richtung unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kam es bei der Einmündung zu einem Kiesweg zu einer Kollision der beiden Motorräder, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.